Roma, 31 mag. - "La posizione di Fratelli d'Italia è quella di una disponibilità a far nascere il governo come dato di responsabilità e per dare un segnale. Se sarà un ingresso o un appoggio esterno è da valutare, nessuno ha mai chiesto di entrare con dei posti". Lo ha detto Guido Crosetto, esponente di Fratelli d'Italia.