M5s: grazie a Moscovici per difesa voto e democrazia

Roma, 31 mag. - "Ringraziamo il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, per le sue parole in difesa della democrazia e del voto libero di tutti i cittadini. Il 4 marzo gli italiani hanno scelto il cambiamento. Tutti devono rispettare questa volontà. L`Europa è il Continente in cui la democrazia è più forte. Nessuno - né qualche grigio burocrate, né qualche avvoltoio della finanza - può pensare di spezzare il legame fra i cittadini e i suoi rappresentanti. Moscovici ammette che avevamo ragione. Constatiamo, e ce ne rallegriamo, che Oettinger è isolato". Così in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.