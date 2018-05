Lega: con Pd trionfo precariato, cambio di rotta per rinascita

Roma, 31 mag. - "Altro che ripresa e mercato del lavoro in crescita. Finiti gli inutili placebo proposti dalla sinistra, la disoccupazione torna ad aumentare. È incredibile come dalle parti del Pd riescano a prendersi meriti che non esistono quando a crescere è solo l'occupazione a termine. Il trionfo del precariato". Lo dichiara il deputato della Lega Claudio Durigon, responsabile lavoro del Carroccio.

"La verità è che oltre ad un incremento dei disoccupati che superano l'11% della popolazione, si registra soprattutto un aumento dei giovani senza lavoro. Mentre infatti l'Europa migliora, il nostro Paese peggiora: un terzo dei nostri ragazzi è senza un'occupazione e senza speranza per il futuro. L'ennesimo dato che conferma che quanto fatto fino ad oggi da Renzi e company è un fallimento. La Lega vuole restituire a questi ragazzi e alle migliaia di disoccupati quello che il Pd ha tolto in questi anni: la speranza e la dignità. Siamo pronti a far cambiare rotta al Paese e non saranno le ingerenze di altri ad impedirci di attuare il nostro programma di rinascita".