Istat, Calabria (Fi): occupazione giovanile resta emergenza

Roma, 31 mag. - "L'Istat torna a certificare la risalita del tasso di disoccupazione giovanile a conferma che, purtroppo, l`andamento del mercato del lavoro è ancora altalenante è caratterizzato da una crescente precarietà". Lo dichiara la deputata e leader di Forza Italia Giovani Annagrazia Calabria.

"Per questo, continuiamo a ritenere che l'unica soluzione in grado di invertire la tendenza sia quella avanzata in campagna elettorale da Forza Italia e dal centrodestra: il sostegno concreto all'autoimprenditorialità dei giovani, anche con l'implementazione del crowdfunding, la defiscalizzazione sulla formazione extrauniversitaria, l'assegnazione alle startup innovative di beni demaniali dismessi o dei beni confiscati alla mafia. A questo si aggiunge la proposta avanzata dal Presidente Berlusconi circa sgravi fiscali per le imprese che assumono giovani. Per affrontare la questione generazionale serve una visione complessiva della società e dell`economia", conclude.