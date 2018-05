Ghisleri: il 60% italiani vuole restare nell'euro, dato cresce

Roma, 31 mag. - "Gli italiani vogliono restare in Europa, almeno la maggior parte di loro: parliamo del 60% degli intervistati negli ultimi giorni, e vogliono soprattutto rimanere nell`euro". Lo ha detto Alessandra Ghisleri, di Euromedia Research, intervistata da Massimo Giannini in Circo Massimo su Radio Capital. "È un dato molto alto e diciamo che ancora più alto rispetto ad un anno fa, quasi 10 punti percentuali in più rispetto al 2017 ed è cresciuto soprattutto per le sollecitazioni mediatiche dell`ultimo momento. Non è un tema infatti che ha occupato l`ultima campagna elettorale per le elezioni del 4 marzo perché è un tema in cui si affronta la paura: del rendiconto familiare, di quella che potrebbe essere una uscita senza conoscere il futuro. Mentre gli elettori della Lega ad esempio sono più orientati all`uscita dall`Euro e dall`Europa, ed essere più rigidi con la commissione Europea, gli elettori del Movimento 5 Stelle 5s si spaccano a meta perché hanno formazioni più differenziate rispetto alla storia politica. Trasversalmente tutti gli altri elettori degli altri partiti sono completamente a favore nello stare in Europa e nell`Euro".

Secondo le rilevazioni di Ghisleri, "gli italiani desiderano avere un maggiore e diverso peso politico in Europa. Che non vuol dire uscire, e combattere l`Europa da fuori, ma starne dentro e combattere da dentro i sistemi che dovrebbero cambiare a nostro favore. Questo nasce soprattutto da quanto è stato fatto durante il momento dei grandi arrivi di migranti nel nostro paese, con le porte chiuse, con tutta la grande polemica e ci ha lasciato da soli a combattere e a cercare di aiutare le persone che arrivavano nel nostro paese".

Ghisleri conferma poi una crescita nei sondaggi delle intenzioni di voto a favore della Lega: "Beh sì. I dati rilevati presentano una lega al 24%, dal 17,4 del 4 marzo al 23,7%. Discorso stanziale per il Movimento 5 Stelle, che risulta sostanzialmente in una situazione identica rispetto al 4 marzo. Il Pd perde qualcosina, ma rimane fra il 17 ed il 18%, ma diciamo che è evidente che c'è una narrazione in questo momento a senso unico: abbiamo due leader - Di Maio e Salvini - che dalla mattina alla sera li vediamo in ogni situazione: radio, televisione, selfie, monologhi su Facebook e con loro evolve la giornata, mentre gli altri leader politici fanno comunicati e conferenze stampa. Quindi, in questo momento la loro narrazione è quella che sta avendo la diffusione più ampia, e gli italiani recepiscono la loro versione dei fatti".