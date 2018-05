Fratoianni: lavoro emergenza democratica ma nessuno ne parla

Roma, 31 mag. - "3 milioni di precari, record storico. Disoccupazione giovanile oltre il 33% (15 punti in più rispetto alla media dei Paesi europei). Ecco l'ennesimo bollettino di guerra dal fronte del lavoro. Questa è la vera emergenza democratica in Italia e nessuno ne parla, nè chi ha contribuito in questi ultimi anni a questo disastro sociale e nemmeno chi scrive i contratti dei possibili nuovi governi...". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, di Liberi e Uguali, dopo i dati Istat di oggi.