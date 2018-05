Rinaldi: Savona tranquillo, vuole solo essere utile al Paese

Roma, 31 mag. - "Il Prof. Savona è molto sereno. Lui è stato contattato da Di Maio e Salvini e gli è stato proposto di fare il ministro. Lui non ha rincorso nessuno e non rincorre poltrone, vuole solo sapere che cosa andrà a fare, come lo ha chiesto quando gli è stata proposta la carica di ministro dell`economia. Tant`è che ha voluto leggere il contratto e ha anche suggerito alcuni ritocchi". Lo dice Antonio Maria Rinaldi, direttore del sito Scenari Economici su cui Paola Savona ha pubblicato diversi studi e anche il comunicato di domenica scorsa, raggiunto al telefono da Radio Cusano Campus in merito allo stato d`animo di Paolo Savona rispetto al dibattito di queste ultime ore su un suo eventuale avvicendamento o spostamento dal Ministero dell`Economia.

"In queste ore, ripeto, è molto tranquillo. Se lo sposteranno in un altro ministero, per lui non è importante la poltrona, ma cosa andrà a fare per essere utile al Paese. Anche perché lui ripete che sono stati Di Maio e Salvini a contattarlo e non viceversa", ha concluso.