Conte: uscita da euro mai stata all'ordine del giorno

Roma, 31 mag. - "Di 'no euro' mai si è parlato, anzi non c'è nel contratto e non è mai stato un tema all'ordine del giorno. Questo lo voglio chiarire, in ogni caso". Lo ha detto Giuseppe Conte - già incaricato di formare un governo con la maggioranza M5s-Lega in un tentativo che ha avuto esito negativo - intervistato a Roma da Corriere.it.

In un'altra intervista per LaNazione, e quindi a Firenze, Conte alla domanda Europa sì o Europa no, ha risposto: "Europa sempre più forte. Nessuno ha mai messo in discussione che siamo nel sistema europeo e ci vogliamo rimanere".

"Nessun commento", invece, da parte di Conte, alla domanda del Correire se fosse disponibile a riprovare a formare un governo nel caso in cui fosse chiamato dal Colle.