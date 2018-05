Governo, Marcucci: Pd alternativo a forze irresponsabili

Roma, 31 mag. - "Sono sconcertato dall'atteggiamento irresponsabile che stanno tenendo Salvini, Di Maio e Meloni. Hanno perso tempo per scrivere un programma irrealizzabile, privo di ogni tipo di copertura, esponendo il Paese a rischi collasso finanziario e ora, devono prendersi le loro responsabilità". Ad affermarlo è il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci ospita a Sky Tg 24.

"Voglio vedere se avranno l'ardire di portare in Parlamento questo programma irrealizzabile - aggiunge -, noi del Pd, in quel caso, saremo pronti per un'opposizione seria e determinata". "Se sarà confermato il profilo di profonda destra della compagine governativa, il Pd avrà il dovere di costruire un fronte riformista nell'interesse del Paese. Un fronte - conclude Marcucci - che lavori per una maggiore giustizia sociale, per lo sviluppo del Paese, per la difesa delle istituzioni".