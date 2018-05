Governo, Fratoianni: Fronte repubblicano? Così è sbagliato

Roma, 31 mag. - "Se la sfida è costringere ognuno di noi a rimettere in discussione il proprio recinto, sono pronto. Ma questo deve significare rimettere in discussione le ragioni che hanno condotto Lega e M5S al risultato clamoroso del 4 marzo. O siamo in grado di fare una proposta che non si rassegni alla gabbia dei mercati, per la quale il voto democratico ormai è uno strumento marginale, e senza rifugiarsi nello spazio nazionale segnato dal rigurgiti neofascisti; oppure qualsiasi ipotesi frontista sarà una risposta utile solo a gonfiare le vele alla destra. Ci vuole un'alternativa chiara. Carlo Calenda si rivolge a chiunque non voglia uscire dall'euro: detto così inevitabilmente diventa il fronte dell'establishment contro chi ha subìto di più gli effetti della crisi. Sbaglia. E non funzionerà. Se il fronte avesse le caratteristiche che dice Calenda, noi non ci saremo". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni in una intervista pubblicata oggi dal Manifesto.

"Propongo - prosegue l'esponente della sinistra - un fronte diverso: di chi diserta l'arruolamento coatto per una guerra insensata i cui termini sono inaccettabili. Se da un lato c'è il fascismo che monta e dall'altro c'è la difesa dei mercati finanziari e la diseguaglianza, noi proponiamo a tutti i disertori di organizzare una proposta che smonti le cause per cui la destra ha vinto. Che tenga insieme la democrazia, i diritti, la libertà. E la prospettiva dell'Europa, battendosi contro le politiche che hanno dato forza alle destre". "Il presidente della Repubblica - continua Fratoianni - è stato oggetto di attacchi inaccettabili. La richiesta di impeachment era ridicola. Altro è il giudizio politico sulle sue scelte: sbarrare la strada alla nomina del professor Savona ha consegnato un'arma di propaganda a Lega e 5 stelle: l'idea che il governo non sia nato a causa della dittatura dei mercati. Ma chi convoca manifestazioni di piazza a sostegno del presidente lo trascina nella contesa politica. Più grave e pericoloso. Invito il Pd a ripensarci".

"Per quanto ci riguarda chiedo: ma come si fa costruire un'alternativa alla destra - conclude Fratoianni - che sia rappresentata dai protagonisti delle scelte che li hanno fatti stravincere? Uscire dall'euro è un errore e non aiuterebbe le fasce popolari del Paese. Ma nel fronte del sì euro c'è chi crede che va fatto e difeso il Jobs Act. E ancora dà lezioni, sostenendo che siamo finiti in queste condizioni perché il popolo ha respinto la "sua riforma costituzionale". Io difendo la Costituzione sempre".