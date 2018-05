Roma, 31 mag. - "La lettera aperta di Lupo Rattazzi a Salvini e Di Maio, pubblicata oggi sui quotidiani, svela in modo inequivoco i danni enormi che l'uscita dall'euro provocherebbe a famiglie, risparmiatori e imprese. Una conferma della irresponsabilità di Salvini e Di Maio. E la conferma di quanto sia stata giusta la scelta del Presidente Mattarella di bloccare quei piani sciagurati non accettando Savona come ministro dell'Economia". Lo ha dichiarato Piero Fassino del Pd