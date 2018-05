MILANO - «Come ha ben detto il governatore della Banca d'Italia, il futuro dell'Italia è in Europa, questo mi sembra il punto fondamentale». Lo ha dichiarato il presidente del gruppo Unipol e di Asvis, Pierluigi Stefanini, a margine si un convegno a Milano nell'ambito del Festival dello sviluppo sostenibile.

«E' talmente elevato il livello di integrazione, di collaborazione, di partenariati, di flussi in entrata e in uscita delle persone e delle merci, dei giovani e delle idee che è impensabile una scelta che implicasse decisioni traumatiche. Sarebbe fuori dal processo evolutivo del futuro», ha argomentato Stefanini.

SVILUPPO SOSTENIBILE - «Penso - ha proseguito - che il mercato, le imprese e il mondo finanziario debbano impegnarsi di più per contribuire a uno sviluppo sostenibile. Sono fiducioso, la situazione è delicata, ma penso che ci sia un potenziale importante, culturale e pratico, per dare una prospettiva importante all'Europa. E l'Europa può essere il leader mondiale dello sviluppo sostenibile, ne ha tutte le condizioni».

«Mi auguro che ragionevolemente e consapevolmente, al di là delle inevitabili logiche connesse alle campagne elettorali, nei cittadini prevalga la consapevolezza che siamo dentro questo processo storico che ci porta a rafforzare tutte le coordinate europee. Bisogna incentivare sempre di più tutti gli elementi di cooperazione a livello europeo, e ridurre la competizione. Certo, è un po' utopistico, ma credo sia la prospettiva da coltivare», ha concluso.