Roma, 31 mag. - Nuova limatura del tasso di disoccupazione medio nell'area euro, che all'8,5 per cento ad aprile ha segnato il minimo dal dicembre del 2008. Secondo Eurostat a marzo la disoccupazione si era attesta all'8,6 per cento. L'ente di statistica dell'Unione europea conta 13,88 milioni di disoccupati nell'area, 56 mila in meno ad aprile rispetto a marzo.

Guardando a tutta l'Ue a 28 i disoccupati sono 17,462 milioni, pari al 7,1 per cento che è il valore più basso dal settembre del 2008.