Sala: non immaginabili dubbi su permanenza Italia in Europa

Milano, 31 mag. - "Io non posso immaginare, per il bene dei cittadini, non dico l'uscita dall'euro ma anche solo un dubbio sulla permanenza in Europa, che comporta per un paese molto indebitato dei guai". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un convegno nell'ambito del Festival dello sviluppo sostenibile 2018.

"La preoccupazione mia - ha spiegato - non è certo per le banche o per le istituzioni finanziarie, ma per chi ha un mutuo a tassi variabili, per chi vuole farsi una casa, per chi lavora in una filiera che esporta".

"Noi - ha sottolineato Sala - dobbiamo aspettarci di più dall'Europa. Però le cose vanno fatte senza strappi e in funzione di quella che è la tua forza relativa. Noi possiamo anche immaginare di essere un Paese forte in Europa, ma non è così".

Quanto al ruolo della citta' di Milano quale "baluardo" europeista e antipopulista, il suo primo cittadino ha affermato: "Certamente noi un baluardo lo siamo e lo saremo, nella consapevolezza che questa idea è condivisa dai nostri cittadini, magari anche da qualcuno che non ha votato per me, ma capisce che qua tutti lavorano, dai baristi ai tassisti, perché abbiamo un flusso importante di investimenti dall'estero, di turisti, di studenti stranieri. Milano si sgonfia come un soufflé senza la presenza del mondo nella nostra città".