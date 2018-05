Avvenire: la rete fra la Lega e Putin dietro l'Italia «giallo-verde»

ROMA - Il quotidiano della Conferenza episcopale italiana, Avvenire, approfondisce oggi, con un'inchiesta di Eugenio Fatigante, «la rete fra la Lega e Putin dietro l'Italia 'giallo-verde'» (con rimando in prima pagina intitolato «L'alleanza filo-Putin che inquieta»).

«Molto si è detto e scritto, in questi giorni, sul no di Mattarella a Savona come ministro dell'Economia di un eventuale governo Lega-M5s per le sue tesi fortemente euroscettiche. Ma ad agitare ancor più i pensieri delle cancellerie di tutta Europa (e anche del Quirinale) è un altro scenario, noto da tempo eppure stranamente rimasto sotto traccia nel dibattito nazionale: il legame di Matteo Salvini con Russia Unita, il partito nato nel 2001 per sostenere Vladimir Putin», scrive Avvenire, che ricostruisce episodi e nomi di un legame tra il partito di Matteo Salvini e il Cremlino di Vladimir Putin ricordando che anche Paolo Savona «ha legami storici col mondo russo, coltivati durante la presidenza di Impregilo negli anni Duemila. Ecco che dietro l'opposizione alla figura di Savona - e all'esecutivo leghista-grillino - si può leggere in filigrana la volontà di contrastare un disegno geopolitico orientato a mutare gli equilibri in Europa».

L'articolo del quotidiano Cei si conclude citando «chi ricorda che, in ogni caso, il nostro 'ancoraggio' agli Stati Uniti deve prevalere. Per una ragione semplice: l'interscambio commerciale fra Usa e Italia prima delle sanzioni era 10 volte più grande di quello con Mosca. Grandezze profondamente diverse che fanno riflettere davanti al rischio di uno spostamento degli equilibri».