Milano, 31 mag. - "Voglio capire in questo momento chi difende gli interessi del Nord. Non mi pare i 5 Stelle, che hanno strizzato un po' troppo l'occhio al Sud col reddito di cittadinanza. Non mi pare più tanto la Lega". Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di convegno a Milano nell'ambito del Festival dello sviluppo sostenibile 2018.