Calenda: Fronte Repubblicano? Non può essere un'accozzaglia

Roma, 31 mag. - "Non può essere un'accozzaglia. Finora il Pd si è perso nelle liti interne. Io mi presenterò all'interno di quella lista, con un suo simbolo autonomo e un leader riconosciuto che è Gentiloni, non farò mai un partito". Lo ha detto, intervistato a Circo Massimo su Radio Capital, Carlo Calenda a proposito dell'idea del Fronte repubblicano contro i populisti. Per Calenda le elezioni politiche che si delineano all'orizzonte, se non si dovesse arrivare a un governo M5s-Lega, "saranno come quelle del '48", quando l'Italia fu chiamata a decidere "se andare nel blocco comunista o restare in Occidente".