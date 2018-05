Poletti: «Più occupati? Merito dell'attività di questi anni»

ROMA - «Nel momento in cui mi accingo a lasciare il mio incarico di governo, posso dire che i dati Istat relativi al mese di aprile, con 64mila occupati in più rispetto al mese precedente, testimoniano come l'attività di questi anni abbia prodotto risultati positivi». E' il commento del ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, sui dati Istat relativi ad occupati e disoccupati di aprile 2018.

CONTINUARE SULLA STRADA INTRAPRESA - «Il numero complessivo degli occupati, 23 milioni e 200mila, evidenzia un aumento di 1milione e 34mila unità rispetto a febbraio 2014 e rappresenta il livello più alto dall'inizio delle rilevazioni dell'Istituto, superando anche il picco che si era registrato ad aprile 2008. Contemporaneamente, i disoccupati sono diminuiti di 346mila unità e gli inattivi di oltre 1milione. Il tasso di disoccupazione giovanile, che resta il problema più acuto per il nostro mercato del lavoro, insieme alla bassa partecipazione delle donne (che pure segna il suo massimo, al 49,4%), è diminuito di circa 10 punti percentuali. Il mio augurio è che il nuovo governo possa continuare sulla strada intrapresa senza disperdere quanto di buon è stato fatto in questi anni».