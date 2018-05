Gelmini: ieri Cav ha sentito Salvini, avanti con c.destra

Roma, 31 mag. - "Ieri il presidente Berlusconi ha sentito Salvini e ha ribadito la nostra posizione. Il leader di Forza Italia è stato colui che ha fondato il centrodestra, il centrodestra è arrivato primo alle elezioni e non ha avuto la maggioranza ma ha raccolto il 37% dei consensi sulla base di un programma che è stato sottoscritto da Berlusconi, dalla Meloni e da Salvini, quindi per noi si va avanti con questa coalizione. Mai sarà Berlusconi a rompere il centrodestra, perché il centrodestra è garanzia di buon governo". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Mattino Cinque", su Canale 5.

"Se dalla crisi più pazza della storia repubblicana dovesse uscire una maggioranza variopinta e disomogenea come quella politica giallo-verde ma a guida Salvini, la mia personalissima opinione sarebbe quella di valutare persino l`ipotesi di non esprimere un voto ostile in partenza ma casomai un`astensione tecnica - ha aggiunto Gelmini -. Una scelta di responsabilità di fronte all instabilità dei mercati, difficilmente comprensibile nel caso di un governo minoritario dei tecnici non eletti da nessuno proposto da Cottarelli e al contrario plausibile nel caso di un nuovo governo politico con Salvini premier che immaginiamo avrà fra i suoi caposaldi quelli portati avanti da forza Italia e dal suo leader e fondatore Silvio Berlusconi come la Fiat tax la lotta all immigrazione clandestina e il lavoro per i giovani".