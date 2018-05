Italia inadempiente su acque reflue, arriva maxi-multa da Corte -2

Roma, 31 mag. - Già con sentenza del 2012, la Corte di giustizia aveva stabilito che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che 109 agglomerati situati nel territorio italiano fossero provvisti, a seconda dei casi, di reti fognarie per la raccolta delle acque reflue urbane e/o di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane conformi alle prescrizioni della direttiva 91/271, era venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

Ritenendo, alla scadenza di un termine fissato all'11 febbraio 2016, che l'Italia non avesse ancora preso le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 2012, la commissione ha proposto dinanzi alla Corte un secondo ricorso per inadempimento chiedendo l'inflizione di sanzioni pecuniarie.

Nella sua sentenza odierna, la Corte constata che, alla data limite dell'11 febbraio 2016, l'Italia non aveva preso tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 2012 al fine di rispettare gli obblighi che le incombono in forza della direttiva.

"Date tali circostanze - si legge nel comunicato - la Corte considera appropriato condannare l'Italia a pagare, a favore del bilancio dell'Unione, una penalità di 30.112.500 euro per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 2012, penalità che sarà dovuta a partire da oggi sino all'esecuzione integrale della sentenza del 2012. Inoltre, tenuto conto della situazione concreta e delle violazioni in precedenza commesse dall'Italia in materia di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane, la Corte reputa adeguata la condanna dell'Italia a pagare, a favore del bilancio dell'Unione, una somma forfettaria di 25 milioni euro al fine di prevenire il futuro ripetersi di analoghe infrazioni al diritto dell'Unione".