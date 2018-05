Corte Ue multa Italia per non rispetto norme su acque reflue

Bruxelles, 31 mag. - La Corte europea di Giustizia ha condannato oggi l'Italia a pagare una multa di 25 milioni di euro per inadempîenza della normativa Ue sin materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, più una ulteriore sanzione di oltre 30 milioni di euro per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione della normativa.

La Corte aveva già condannato una prima volta l`inadempimento dell`Italia in una sentenza del 2012. Quella decisa oggi è dunque una multa per non esecuzione della precedente sentenza.