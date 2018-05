Corte Ue: 18 anni ritardo Italia su acque reflue,arriva maxi-multa

Roma, 31 mag. - Italia condannata dalla Corte Ue a pagare 25 milioni di euro nonché una penalità di oltre 30 milioni per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per rimettersi in regola sulla raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane.

Secondo la Corte l'inadempimento dell'Italia, oltre ad esser durato quasi sei anni, è "particolarmente grave per il fatto che l'assenza o l'insufficienza di sistemi di raccolta o di trattamento delle acque reflue urbane sono idonee ad arrecare pregiudizio all'ambiente". Essa rileva, in particolare, che "il numero di agglomerati per i quali l'Italia non ha fornito, alla data dell'udienza, la prova dell'esistenza di sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane conformi alla direttiva (74 agglomerati) è significativo, sebbene tale numero sia stato ridotto rispetto a quanto constatato nella sentenza del 19 luglio 2012 (all'epoca, 109 agglomerati)". Inoltre, la Corte "sottolinea che la messa in conformità dei sistemi di raccolta e di trattamento secondario delle acque reflue urbane di alcuni agglomerati con le disposizioni della direttiva avrebbe dovuto essere realizzata al più tardi il 31 dicembre 2000".