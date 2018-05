Roma, 31 mag. - "Se il Governo nasce noi lo rafforzeremo, non guferemo contro la nascita di questo Governo". Così Isabella Rauti, Fratelli d'Italia, ad Agorà su RaiTre condotto da Serena Bortone. "Io penso che in un momento di crisi istituzionale gravissima che riguarda tutto il Paese, una crisi che non ha precedenti, non sia centrale la figura di Savona, c'è bisogno di fare un Governo", ha concluso . Così Isabella Rauti (Fratelli d'Italia), ad Agorà, condotto da Serena Bortone su Rai Tre.