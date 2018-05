Varoufakis: «Savona? Anche la BCE ha un piano che prevede l'uscita dell'Italia dall'euro»

ROMA - Yanis Varoufakis non ci si vede affatto come un sosia del professor Savona e al Corsera spiega che la Bild con quel paragone ha esagerato: «Io chiedevo condizioni - compresa la ristrutturazione del debito - per tenere la Grecia nell'euro. Savona è stato indicato da un partito, la Lega, il cui sogno non troppo segreto è uscire dall'euro».

SALVINI MISANTROPO - Parlando delle trattative sempre in bilico per la formazione del governo in Italia, l'ex ministro greco sottolinea che la cosa che gli dispiace di più è che «Mattarella avesse accettato come ministro degli Interni un misantropo come Salvini. Mi dispiace che Renzi abbia rinunciato a ottenere da Berlino una politica che rendesse i nostri Paesi compatibili con l'eurozona, lasciando così il campo a Salvini e a Di Maio. E mi dispiace che l'unica preoccupazione di Mattarella fosse bloccare un ministro dell'Economia che aveva espresso ragionevoli preoccupazioni sull'architettura dell'euro».

PLAN Z - Sull'ipotesi che Savona avesse un piano per uscire dall'euro veramente, Varoufakis aggiunge: «Anche la Bce ha un piano che prevede l'uscita dell'Italia dall'euro, si chiama Plan Z. Anche la Germania ce l'ha. Anche Padoan. È normale avere un piano per la gestione delle crisi" e "quand'ero ministro, ho sentito Macron dire le stesse cose di Savona».

EUROPEAN SPRING - Il politico greco, uscito di scena in aperta polemica con il premier greco Tsipras, ha anche un suo progetto per le Europee: «Trasformare le Europee del maggio 2019 in una campagna transnazionale sia contro il tirare a campare dell'establishment, sia contro le false promesse dei nazionalisti. Per questo il nostro movimento Democrazia in Europa, DiEM25, con altre forze di ogni Paese, presenterà una lista progressista internazionale, #European Spring».