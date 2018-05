Gelmini: «Di Maio incomprensibile, basta perdere tempo»

ROMA - «Noi osserviamo questa crisi, come gli italiani, con molta incredulità e preoccupazione, perché francamente abbiamo combattuto in questi anni il bullismo a scuola e ci sembra di vedere un bullismo in politica. L'atteggiamento di Di Maio è un atteggiamento incomprensibile, perché la mattina chiede la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la sera va con il cappello in mano a chiedere scusa e cercare di formare un governo. Se questi sono i leader a cui l'Italia deve andare in mano Dio ci aiuti». Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a «Mattino Cinque», su Canale 5.

DUBBI ANCHE NEL M5S - «Vedo da parte di Di Maio l'incapacità di convincere persino i suoi, persino i parlamentari dei 5 Stelle avanzano notevoli dubbi sulla leadership di un ragazzo che dimostra tante ambizioni ma pochissima capacità - ha aggiunto -. In questa situazione il presidente Berlusconi si augura che ci sia la responsabilità, il buon senso di mettere al primo posto l'Italia. Ci sono due strade: o nasce un governo politico, un governo che abbia la fiducia del Parlamento e che affronti le grandi questioni - il tema della legittima difesa, il tema della flat tax, il tema del lavoro e della disoccupazione giovanile, i sostegni alle imprese - oppure meglio andare a votare in modo ordinato con un accordo tra tutte le forze politiche per non far correre rischi al Paese. Perdere tempo francamente, non ci sembra la strada migliore», ha concluso.