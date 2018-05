Delrio: «Lega forza neofascista»

ROMA - «Di Maio dovrebbe aprire gli occhi. Il disegno di Salvini è preciso, vuole portare l'Italia fuori dall'Europa e dall'Euro e sta giocando come il gatto col topo. Di Maio dichiara che le sue prospettive non sono queste, quindi non può stare con la Lega. Quello di Salvini è un partito neofascista, lavora e cena con i neofascisti europei». Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio intervistato da Radio Cusano Campus.

DI MAIO A RIMORCHIO - «Sono stupito dai Cinque Stelle, hanno detto che non avrebbero mai fatto un'alleanza con Salvini e ora non capiscono che così rischiano di portare il nostro Paese e le nostre imprese in una situazione di grave debolezza - ha aggiunto Delrio -. Hanno già combinato una serie di disastri, i cinque stelle per l'ansia di andare al potere non capiscono che questo disegno può distruggere qualsiasi prospettiva di cambiamento positivo. Di fatto Salvini sta guidando la danza a suo piacimento, tiene in ostaggio le istituzioni e il Paese e Di Maio va a rimorchio. E' paradossale. Salvini ha preso meno voti del Pd, perché dobbiamo ogni giorno attendere le sue dirette Facebook?».

PAESE IN OSTAGGIO - Insomma, ragiona il ministro uscente, «c'è un continuo cambio di prospettive, sono più di 90 giorni che Lega e M5S tengono in ostaggio il Paese. Non dicono la verità, i loro elettori non li hanno scelti per fare un Governo insieme, stanno costruendo una serie di bugie e hanno fatto già dei danni enormi all'economia italiana e all'immagine del Paese. Stiamo perdendo tempo, l'appello che bisogna fare a questi due partiti è che quello di sbrigarsi, non possiamo continuare ad attendere che una mattina Salvini si svegli dalla parte giusta. Bisogna essere seri», ha concluso Delrio.