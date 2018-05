Calenda: «Di Maio-Salvini apprendisti stregoni»

ROMA - Per oltre ottanta giorni «abbiamo assistito a un teatrino vergognoso, disdicevole, inseguiamo le dichiarazioni di questi due ragazzi, è una roba che non si è mai vista in un Paese dell'Occidente, una cosa surreale, siamo davanti a due apprendisti stregoni». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico uscente Carlo Calenda (Pd) intervistato a Circo Massimo su Radio Capital a proposito della formazione del governo e delle mosse di Luigi Di Maio (M5s) e Matteo Salvini (Lega).

PROGRAMMI DELIRANTI - «Noi eravamo in una situazione di bonaccia finanziaria totale, in passato siamo stati colpiti da crisi venute dall'esterno ma - ha spiegato Calenda - ci siamo autoinflitti una crisi finanziaria perchè sono uscite dichiarazioni, smentite e programmi deliranti» che rischiano «di portare in breve tempo l'Italia al default che vuol dire che tutti i conti correnti degli italiani collassano. Abbiamo innescato una crisi finanziaria perchè c'è stato un progetto di formazione del governo che ha detto tali e tante fesserie che ci ha ributtato nella crisi finaziaria», ha concluso.