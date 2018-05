Calenda: Salvini-Di Maio smettano di agire come in videogame

Roma, 31 mag. - "Il governo politico è sempre una buona cosa, sono contrario ai governi tecnici, ma il governo politico va bene se non distrugge in poche settimane i risparmi degli italiani". Lo ha detto il ministro uscente dello Sviluppo economico Carlo Calenda, intervistato a Circo Massimo su Radio Capital, a proposito della crisi politica.

Dunque, il governo politico "parta ma Di Maio e Salvini si rendano conto che non sono più nel video game ma che hanno i risparmi degli italiani in mano", "nella vita Salvini e Di Maio non hanno mai gestito nemmeno un chiosco di bibite, ma ora devono assumere un atteggiamento di responsabilità", ha aggiunto Calenda..