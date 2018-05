Governo, su stampa estera tiene banco nuovo tentativo M5S-Lega

Roma, 31 mag. - Sulla stampa estera tiene ancora banco la crisi politica italiane e le ricadute dirette sui mercati internazionali e sull'eurozona.

Secondo il New York Times "l'Ue trema mentre i tumulti in Italia colpiscono i mercati". Nell'edizione online del quotidiano si parla del nuovo tentativo di formare il governo: "I populisti italiani potrebbero dare un'altra chance alle trattative, mentre resta l'incertezza".

Il Wall Street Journal titola su: "Il Presidente italiano cerca una soluzione all'impasse politica" e sottolinea che la situazione resta "estremamente fluida".

Per il Financial Times "I mercati si calmano dopo l'ultimo tentativo per un accordo di coalizione in Italia per evitare elezioni anticipate". Nella sua edizione online il Ft sottolinea che "la crisi in Italia pone un dilemma per Draghi sulle azioni della Bce".

Dura la Suddeutsche Zeitung: "L'avanzata dei populisti è solo all'inizio".

Per Le Figaro: "La commedia politica romana manda nel panico l'Italia". "Tra calcoli alla Machiavelli e teatro, l'Italia affonda in una crisi che agita i mercati". E infine Le Monde titola "Il debito: il pericolo della crisi italiana".