Lega: nessuna cena a spese gruppo europarlamentare, quereleremo

Roma, 30 mag. - "Sulle presunte cene rimborsate dal gruppo Enf si precisa che, al contrario da quanto riportato da alcuni giornali, Matteo Salvini non vi ha mai partecipato né a Parigi, né altrove. Stesso discorso per gli altri parlamentari e componenti dello staff della Lega. Gli uffici legali del partito procederanno a presentare querela nei confronti di Repubblica, Corriere e tutte le testate che continueranno a pubblicare queste notizie false e prive di ogni fondamento". E' quanto si legge in una nota ufficiale del Carroccio.

"Come si evince dal documento, già pubblicato ieri, da Politico.eu (vedi link di seguito https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2018/05/EY-ENF.pdf?utm_ source=POLITICO.EU&utm_campaign=76d8c5db76-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_ 29_04_20&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-76d8c5db76-1896999 57), infatti, nessun eletto della Lega, né alcun componente dello staff, sono coinvolti e citati nelle contestazioni relative ai budget del Parlamento Europeo", prosegue il comunicato.

"Si veda, in particolare, l'appendice 5 (dettaglio delle spese). Inoltre nel documento allegato, firmato dal segretario generale del gruppo Enf Philip Claeys, è chiaramente specificato, tra le altre cose, che 'La delegazione Lega non è coinvolta' nel caso", conclude la nota.