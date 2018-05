Fico incontra ambasciatrice Grecia: Mediterraneo è baricentro

Roma, 30 mag. - Il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico ha incontrato nel pomeriggio a Montecitorio l'ambasciatrice di Grecia a Roma Tasia Athanasiou. "Un incontro utile per ribadire i rapporti di amicizia fra Italia e Grecia. Abbiamo in comune storia, sensibilità e cultura. Abbiamo parlato della centralità dell'Europa per il nostro futuro: un'Europa inclusiva e solidale, capace di farci sentire sempre cittadini europei, orgogliosi della nostra appartenenza. I Paesi del Mediterraneo sono il baricentro del nostro continente, questo non va dimenticato perché così aggiungiamo un valore prezioso all'Unione Europea", dichiara il Presidente Fico al termine dell'incontro.