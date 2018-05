Colossi tech Usa temono nuova regolazione Ue sulla privacy

New York, 30 mag. - I colossi tecnologici americani temono una nuova legge allo studio in Europa, la ePrivacy Regulation, che prevede di proteggere la confidenzialità delle informazioni scambiate su internet attraverso applicazioni di messaggistica. Il provvedimento è stato approvato dal Parlamento europeo lo scorso autunno e adesso attende l'ok da parte dal Consiglio dell'Unione europea. Sarebbe il secondo colpo di Bruxelles per proteggere la privacy dei propri cittadini, dopo l'entrata in vigore il 25 maggio del General Data Protection Regulation.

Secondo la Camera di commercio degli Stati Uniti si tratta di una iniziativa troppo restrittiva. La Developers Alliance, un gruppo che riunisce aziende come Facebook, Google e Intel, sostiene che potrebbe costare 550 miliardi di euro in ricavi se entrasse in vigore. Se la bozza approvata dovesse essere approvata richiederà a Skype, WhatsApp, iMessage e altre applicazioni di messaggistica di avere il consenso dei propri utenti prima di raccogliere dati dalle loro conversazioni.