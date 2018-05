Di Maio: no a scontro istituzionale ma M5s ha zero responsabilità

Roma, 30 mag. - "Non è più il momento, molti mi dicono, delle accuse, degli scontri istituzionali. Va bene, ok ma la responsabilità di M5s è zero. Poi capisco come la debbano raccontare fuori: in un modo o nell'altro noi siamo sempre i calimeri della poltiica che devono essere trattati come gli scemi, in ogni caso, lo vedo da come viene raccontata, devono sempre riconoscere ad altri le capacità e a noi le non capacità. Sono 85 giorni che proviamo a formare un governo, abbiamo provato tutte le strade". Lo ha detto Luigi Di Maio, leader M5s, all'assemblea dei parlamentari M5s in corso a Montecitorio.

"Se siamo arrivati fino a qui - ha aggiunto - ci sono delle responsabilità ma non sono nostre. Se siamo arrivati a presupporre il voto il 29 luglio non è per l'indisponibilità di M5s. Dal 5 marzo stiamo provando a fare un governo. Si vede che in un modo o nell'altro l'obiettivo era sempre ostacolare M5s che stava per arrivare al governo".

"Qui - ha concluso - la battaglia non è col Quirinale, ho toccato con mano cosa significa quando dicono che le agenzie di rating decidono, che le banche hanno influenza. Non dobbiamo mai piegarci di fronte a queste entità che in un modo o nell'altro interferiscono".