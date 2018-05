Di Maio: forse ci hanno fregato ma preferisco passare per brava persona

Roma, 30 mag. - "Può essere che nella storia scopriremo che tutti quelli con cui abbiamo avuto a che fare ci hanno fregato ma preferisco passare per brava persona piuttosto che per furbo o per quello che cerca di fregare la gente". Lo ha detto Luigi Di Maio, leader M5s, all'assemblea dei parlamentari M5s in corso a Montecitorio. "Voglio mettere al centro una cosa: il nostro obiettivo è fare il governo del cambiamento", ha aggiunto.

"In questi 85 giorni - ha ribadito - quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto per il cambiamento, il nostro unico obiettivo".