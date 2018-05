Governo, Di Maio:nuovo ruolo per Savona, aspettiamo risposta Lega

Roma, 30 mag. - "Aspettiamo una risposta dalla Lega sulla proposta che abbiamo fatto". Lo ha detto il leader M5s, Luigi Di Maio, parlando all'assemblea congiunta dei parlamentari pentastellati in corso a Montecitorio. "Non vorrei buttare 85 giorni di lavoro. Stiamo provando tutte le soluzioni possibili", ha aggiunto.

"Ho proposto pubblcamente a Salvini - ha spiegato - di lasciare Savona nella squadra di governo, perché lo stimiamo, ma in un'altra posizione ministeriale ma se questo non accade allora si vada a votare ma il prima possibile. È inutile stare qui a perdere tempo perché quello che ho cercato di spiegare anche domenica a tutte le istituzioni è stato: noi ci ritroviamo nella XIX legislatura con una configurazione che polarizza ancora di più queste due forze polittiche. Se c'è una certezza è che nella prossima legislatura le forze politiche tradizionali arretreranno e le altre coinvolte in questo governo avanzeranno. Quali saranno gli equilibri in campo non so ma gli elettori di Fi e Fdi andranno verso la Lega. Questo significa che nella prossima legislatura M5s e Lega si ritroveranno ancora una volta protagoniste spero sempre nella maniera più autonoma ma è evidente che se in questa legislatura gli incastri possibili erano due, nella XIX ce ne sarà uno solo qualora non prendessimo il 40%. Allora che senso ha avuto bloccare tutto?".