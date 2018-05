Di Maio: al voto M5s e Lega alternativi, non svendiamo valori

Roma, 30 mag. - In caso di nuove elezioni M5s non si alleerà con la Lega. Lo dice Luigi Di Maio parlando all'assemblea congiunta dei parlamentari M5s in corso alla Camera.

"Le prossime elezioni - ha sottolineato il leader M5s - comunque vedranno due forze alternative: M5s e Lega. A proposito di alleanze ho smesso di leggere i giornali perché significava sempre intossicarsi di prima mattina. Al 99% scrivono il falso, in ogni retroscena c'è sempre un fondo di verità ma un fondo. O facciamo il governo a andiamo alle elezioni senza tradire i principi e gli obiettivi del Movimento. Siccome non li abbiamo mai svenduti in 85 giorni, non lo faremo in campagna elettorale".