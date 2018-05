Di Maio: Giorgetti mai stato in pista per ministero Economia

Roma, 30 mag. - "Per andare a ricontrattare i trattati europei serve qualcuno che a quei tavoli in qualche modo ci sia già stato perché è difficile cominciare da zero. Io e Salvini non abbiamo mai preso in considerazione Giorgetti come ministro dell'Economia, Giorgetti stesso ci ha detto 'non ho competenze per andare a fare questa battaglia'". Lo ha raccontato il leader M5s, Luigi Di Maio, all'assemblea congiunta dei parlamentari pentastellati in corso a Montecitorio.

"Il ministero dell'Economia peraltro - ha aggiunto - non era in quota Lega, abbiamo deciso insieme il profilo. Savona aveva scritto sul blog per anni. Eravamo d'accordo con lui che non ci doveva essere nessun piano b e la cosa che ha fatto arrabbiare me e molti è stato il no al governo del cambiamento perché c'era un piano per uscire dall'euro. Se questa cosa viene da una fonte autorevolissima la gente ci crede, quindi ho passato due giorni a convincere le persone che non fosse vero".