Da aste Bot e Btp spesa interessi sale di 145 mln e vola il Cds

Roma, 30 mag. - Un'altra giornata di tensione per l'Italia sui mercati finanziari nonostante il rimbalzo di Piazza Affari e l'allentamento della pressione sullo spread.

Sotto i riflettori il Cds a 5 anni, il riferimento per valutare il costo del rischio del paese. Il credit default swap sull'Italia è schizzato a 283 punti. Per coprirsi dal rischio default di un titolo di Stato italiano, gli investitori accettano di pagare il 2,83% dell'importo investito.

A inizio maggio il Cds viaggiava poco sopra i 60 punti ed era salito a 122 punti a metà della scorsa settimana. La fibrillazione del mercato è esclusivamente sugli asset italiani. Basti pensare che il cds sulla Spagna (nonostante l'imminente sfiducia al governo Rajoy) si attesta a 94 punti contro i 75 punti della settimana scorsa. I cds su Germania e gli altri paesi core dell'euro è intorno agli 11 punti.

In sostanza la polizza per coprirsi dal rischio default dell'Italia è tre volte più cara della Spagna, 25 volte della Germania e 13 volte la Francia.

Il cds sull'Italia a cinque anni torna ai massimi dall'estate del 2014 in coincidenza con il no dei greci al referendum sull'accordo tra Tsipras e la Troika. Durante il torrido autunno del 2011 superò quota 500.

Le tensioni degli ultimi giorni inoltre hanno già avuto riflessi negativi sulla spesa per interessi del Tesoro. Nelle aste tra lunedì e oggi il brusco rialzo dei rendimenti ha comportato un incremento della spesa per interessi di circa 145 milioni su base annuale. Non è una cifra rilevante ma segnala il netto peggioramento delle condizioni alle quali il Tesoro si finanzia sul mercato. Considerando che l'ammontare assegnato nelle aste degli ultimi tre giorni è circa 14 miliardi di euro (di cui 5,5 miliardi di Bot a sei mesi) il costo medio del debito è aumentato dell'1%. Annualmente il Tesoro colloca sul mercato circa 400 miliardi di euro.