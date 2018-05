Di Maio: con contratto M5s-Lega non volevamo uscire dall'euro

Roma, 30 mag. - "Quando abbiamo messo in piedi il contratto di governo sapevamo che la grande battaglia era ottenere margini di bilancio in Europa. Si è sbagliato a dire che volevamo uscire dall'euro: noi come governo, col contratto di governo M5s-Lega non abbiamo mai ideato una ipotesi di uscita dall'euro, mai. E infatti ho passato gli utlimi due giorni a dire alle persone che non è vero. È stata una notizia usata a giustificazione del governo respinto. Non credo però sia il momento delle accuse ma sia il momento di trovare una soluzione". Lo ha detto Luigi Di Maio, leader M5s, in diretta Facebook.