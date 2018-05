Europarlamento chiede un bilancio pluriennale Ue più ambizioso

Strasburgo, 30 mag. - La plenaria del Parlamento europeo ha approvato oggi a Strasburgo, con 409 voti a favore, 213 contrari e 61 astensioni, una risoluzione non legislativa che critica la proposta della Commissione europea del 2 maggio scorso sul quadro di bilancio pluriennale 2021-2027, considerandola non sufficientemente ambiziosa in termini di risorse e con un impatto negativo maggiore di quanto annunciato per quanto riguarda il finanziamento della Politica agricola comune (Pac) e i fondi di per la coesione della Politica fregionale.

Secondo i calcoli dell'Europarlamento, i tagli a questi due settori di spesa saranno rispettivamente del 10 e del 15 per cento, invece che del "5% circa" per entrambi annunciato dalla Commissione. L'Assemblea reitera la sua posizione, già espressa in precedenza, favorevole al mantenimento allo stesso livello di oggi dei finanziamenti per la Pac e le Politiche di coesione. Inoltre, i calcoli del Parlamento europeo mostrano anche che gli aumenti previsti per alcuni settori cruciali, come la Ricerca o il programma Erasmus+, sono in realtà significativamente minori di quanto annunciato dalla Commissione. (Segue)