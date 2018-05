Salvini: «Da soli al voto? Spero ancora in un Governo»

GENOVA - «Io sono ancora nel mood che spero ci sia un governo che risponda al voto dei cittadini per lavorare. Se così non fosse, spetta a Mattarella decidere quando si vota e in base alla data del voto parleremo di programmi, partendo da una squadra che è chiara. Ma non fatemi anticipare quello che è nelle mani di altri. Ormai decide tutto Mattarella e aspettiamo che ci dica qualcosa». Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ad un giornalista che gli chiedeva se la Lega fosse pronta ad andare da sola alle prossime elezioni.

ITALIA PROTAGONISTA - Parlando della coalizione di centrodestra, il leader del Carroccio ha poi aggiunto: «Non cambia nulla per me. Sicuramente - ha sottolineato - l'atteggiamento nei confronti dell'Europa sarà importante per le scelte future. Chi vuole riportare l'Italia ad essere protagonista in Europa sarà alleato con la Lega, chi non mette in discussione nulla - ha concluso Salvini - non può essere alleato della Lega».