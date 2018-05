Sestri Levante (Ge), 30 mag. - "C'è quel programma e quella squadra, se vanno bene ci mettiamo la faccia e lavoriamo.Se qualcuno per i motivi più bizzarri non va bene all'Europa, a Berlino, ai mercati, alla Merkel o alle banche cosa possiamo farci?". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ad un giornalista che gli chiedeva se il professor Savona farà ancora parte della squadra di governo in caso di un esecutivo M5s-Lega.