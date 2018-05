Di Maio: o governo politico o al voto il prima possibile

Roma, 30 mag. - "Sono stati 80 giorni molto difficili e l'epilogo non mi piace. Non mi piace l'idea che arrivi in Parlamento un governo non votato da nessuno e non mi è nemmeno piaciuto che siamo andati al Quirinale con la squadra dei ministri pronta e non ci hanno fatto partire il governo. Ora bisogna scegliere se andare al voto o insistere per un governo politico. Se si deve andare al voto lo si faccia il prima possibile. Sono cambiate le forze in campo e le sensibilità dei cittadini". Lo ha detto Luigi Di Maio, leader M5s, in diretta facebook.