Di Maio: «Troviamo altro Ministro al posto di Savona»

ROMA - Troviamo un altro ministro dell'Economia al posto di Paolo Savona per far partire un governo politico o si vada subito al voto. È la proposta di Luigi Di Maio, leader M5s, in diretta Facebook.

GOVERNO POLITICO - «Se questa XVIII legislatura deve lasciare un ricordo - spiega - deve farlo per un governo politico e non tecnico. Se ci dobbiamo ritrovare un governo Cottarelli che non prenderà i voti in Parlamento perché non li ha nel paese solo perché c'è un ministro che non è accettabile dal Quirinale dobbiamo fare un ragionamento: la squadra dei ministri è già pronta, il premier è Giuseppe Conte. Troviamo una persona della stessa caratura, levatura e libertà di Savona e lui resta nel governo in un'altra posizione di ministro. È una proposta che faccio pubblicamente e vediamo se riusciamo a risolvere la situazione».

CONTE PREMIER - «Il ministro dell'Economia - ha concluso - non deve essere una persona amico delle agenzie di rating, delle banche e di un'altra nazione. Vogliamo un governo politico non arretrando ma aggiungendo un'altra persona che va a ricoprire il ruolo del ministro dell'Economia. Se si trova chiederemo di richiamare Conte al Quirinale per l'incarico».