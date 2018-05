Salvini: votare a luglio sarebbe ennesimo affronto agli italiani

Sestri Levante (Ge), 30 mag. - "Spero che non ci facciano votare in pieno luglio, non perché ho paura, possono anche farmi votare a Ferragosto o a Capodanno ma perché c'è tanta gente che coi lavori stagionali sta dall'altra parte del mondo, ci sono tanti ragazzi che con le scuole chiuse sono con i nonni, c'è gente che magari si fa una settimana di vacanza. Quindi spero che non facciano anche quest'ennesimo affronto agli italiani". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un comizio a Sestri Levante, in provincia di Genova.