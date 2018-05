Lombardia, bene bando contro radicalizzazione attraverso dialogo

Milano, 30 mag. - "Siamo molto lieti che l'assessorato regionale alla sicurezza, guidato da De Corato, abbia deciso di aprire un bando per promuovere nelle scuole 'una didattica di prevenzione della radicalizzazione estremista violenta' che prevede interventi negli ambiti della legalità e del dialogo interculturale e interreligioso". Lo ha affermato la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza in merito al bando del progetto dell'Assessorato alla Sicurezza intitolato 'Educazione alle differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento', effettuato in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale e volto alla formazione di dirigenti e insegnanti delle scuole lombarde. Nel bando si legge che i corsi sono volti, tra l'altro all'educazione alla legalità, al dialogo interculturale e interreligioso.

"Diciamo da anni- ha proseguito Rozza - che l'educazione al rispetto reciproco e all'inclusione, attraverso la scuola, sia uno strumento importante per costruire le condizioni per la convivenza civile e, di conseguenza, una società più sicura. Di questa linea - si legge in una nota dell'esponente del pd - si è oggi convinto anche l'assessore, evidentemente folgorato sulla via di Damasco. Dobbiamo però fare un appunto sulle risorse, perché un tema importantissimo come la prevenzione contro radicalismo ed estremismo merita un impegno un po' più convinto rispetto ai trentamila euro stanziati per il bando, che peraltro si limita a cinque scuole in tutto, per altrettante province. Se la sicurezza è importante - ha concluso - la Regione deve anche metterci risorse adeguate".