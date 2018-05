Salvini: la cena con Le Pen è una bufala, pronto a querelare

Sestri Levante (Ge), 30 mag. - "Alcuni siti hanno pubblicato delle bufale in base a cui sarei andato a cena a Parigi spendendo 400 euro con Marine Le Pen. Purtroppo non ho avuto la fortuna di andare a Parigi a cena con Marine LePen spendendo neanche 20 euro. Non querelo quasi mai ma quando uno diffama querelo". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un comizio a Sestri Levante, in provincia di Genova.

"Quasi tutti i giornalisti italiani - ha aggiunto dal palco il leader della Lega - passano il loro tempo ad adulare, a leccare i piedi ai potenti, ad infamare e a inventarsi falsità nei confronti di coloro che vogliono cambiare il sistema mettendo al centro i diritti delle persone".