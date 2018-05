Milano, Lega con centinaia di gazebo in piazza il 2 e 3 giugno

Milano, 30 mag. - "Nel prossimo weekend la Lega sarà di nuovo in piazza. Sabato 2 e domenica 3 giugno anche a Milano ci sarà una grande mobilitazione con centinaia di gazebo che saranno ancora una volta luogo di confronto dove ascoltare i cittadini e dove sarà possibile firmare per la proposta di elezione diretta del Presidente della Repubblica, che è ora che venga scelto direttamente dai cittadini e che sia realmente garante imparziale". Lo ha annunciato, in una nota, Fabrizio Cecchetti, deputato della Lega.

"Dal 4 marzo - ha proseguito Cecchetti - la Lega con Matteo Salvini ha tentato di tutto per cercare di dare un governo al Paese abbiamo rinunciato alla presidenza di Camera e Senato, alla presidenza del Consiglio per provare prima con il Centrodestra e poi con i Cinquestelle. Il seguito è noto e a questo punto, non ci resta che attendere che venga data nuovamente agli italiani la possibilità di esprimersi il prima possibile, nel frattempo non ostacoleremo soluzioni rapide necessarie per gestire le emergenze del Paese".