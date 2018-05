Prodi: addolorato per la scomparsa di Antonio Ramenghi

Bologna, 30 mag. - "Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Antonio Ramenghi, appassionato giornalista, attento cronista che ha saputo raccontare la vita del Paese e le realtà locali, a cominciare dalla nostra città, Bologna". Lo ha scritto l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, in un comunicato per esprimere le proprie condoglianze alla famiglia e alla redazione di Repubblica, dopo la scomparsa del giornalista del gruppo Espresso.

"I suoi colleghi lo definiscono un maestro da cui apprendere come si diventi giornalista - ha proseguito Prodi - di lui io ricordo l'impegno civile a difesa della Costituzione e le occasioni di confronto che abbiamo avuto nel corso della sua carriera. Il mio pensiero va alla moglie e ai figli in un momento di così grande dolore. Alla redazione di Repubblica esprimo le mie condoglianze".