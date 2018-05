Governo, Gelmini: Berlusconi preoccupato, sconcertato e perplesso

Roma, 30 mag. - "Berlusconi è preoccupato e anche un po' sconcertato per come si sta evolvendo questa crisi. Uno dei momenti più difficili della storia della Repubblica che ha un riflesso sui mercati e rischia di colpire i risparmi, le pensioni e i mutui degli italiani. Non stiamo parlando di complotti stranieri ma di un qualcosa che riguarda il quotidiano delle persone". Lo ha detto Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo allo speciale del Tg3.

"Su questo il presidente Berlusconi è un po' perplesso su come si stanno muovendo le diverse forze politiche", ha concluso.